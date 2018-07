Otranto, arriva la ruota panoramica: sarà alta 35 metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Otranto avrà il suo "the eye" per la gioia dei turisti e non solo. In occasione della festa patronale (dal 12 al 15 giugno) accanto al tradizionale programma di musica, spettacoli in piazza ed enogastronomia, arriverà anche la ruota panoramica. Si tratta di una struttura alta 35 metri, la più grande mai allestita nel Salento. E come se non bastasse sarà affiancata da una mongolfiera, da cui sarà possibile godere di un’inusuale cartolina dall’alto della città dei martiri.