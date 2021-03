Botte e bastonate a carabinieri e polizia: arrestato 31enne

Aggrediti due carabinieri e un poliziotto ieri pomeriggio a Otranto. L'aggressore è un motociclista, fermato dopo essere stato notato per ben tre volte in transito a bordo di un motociclo contromano.

LA FUGA E L'AGGRESSIONE

G.S., un trentunenne del posto, ha tentato di fuggire e poi una volte fermato ha colpito.un carabinieri con lo sportello dell'auto di pattuglia. Non contento, dopo aver raccolto per strada il bastone di una scopa usandolo per colpire gli altri due intervenuti per bloccarlo. Alla fine l'uomo è stato arrestato con l'accusa di resistenza e violenza contro pubblico ufficiale. Per tutti e tre, carabinieri e poliziotto, si sono rese necessarie le cure mediche.