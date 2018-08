Inseguimento in mare, arrestati due scafisti che trasportavano 700 chili di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I mezzi aeronavali della Guardia di finanza nel corso della notte hanno localizzato, al largo dei laghi di Alimini, a nord di Otranto, un motoscafo sospetto che dirigeva verso le coste italiane. I finanzieri hanno raggiunto il natante e intimato l'alt per un controllo. Ma il mezzo ha intrapreso una fuga in mare, da cui è scaturito un inseguimento a folle velocità.Le vedette veloci del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, dopo un breve inseguimento in mare, sono riuscite ad abbordare il motoscafo ancora in movimento e a fermarne la corsa, comprendendo il motivo della tentata fuga: a bordo dell’imbarcazione c'erano ben 32 colli di marijuana, per un peso complessivo di 700 chili che avrebbe fruttato sul mercato circa 7 milioni di euro.Gli scafisti, di 30 e 36 anni, entrambi albanesi, sono stati arrestati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti e posti a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Il mezzo utilizzato per l’illecito traffico, un motoscafo semicabinato, lungo 8 metri circa, veniva condotto agli ormeggi della Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Otranto.Attivata anche in questa circostanza la ormai stabile e consolidata collaborazione operativa e informativa con le Autorità di polizia albanesi, tramite il Nucleo di Frontiera Marittima della Guardia di Finanza di stanza a Durazzo e l’Ufficio di Collegamento della Polizia Albanese in Italia. La perfetta sinergia tra la componente aeronavale del Corpo ed i Reparti territoriali delle Fiamme Gialle pugliesi, sta consentendo, grazie ai proficui rapporti di collaborazione esistenti con le varie Procure della Repubblica, di contrastare efficacemente i sodalizi criminali che gestiscono i traffici illeciti via mare i quali, proprio nel periodo estivo, sfruttano la presenza delle numerose imbarcazioni da diporto che affollano la costa salentina, per confondersi tra i turisti che incrociano le rotte del basso Adriatico.Dall’inizio dell’anno 2018, sono state sequestrate 13 imbarcazioni, circa 14 tonnellate di marijuana e 33 sono gli scafisti arrestati dalla Guardia di Finanza in Puglia.