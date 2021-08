Otranto, estirpa 96 alberi di ulivo: una denuncia

Continuavano a sparire gli alberi di ulivo dalla sua campagna di Otranto. Da un giorno all’altro. Ed allora ha sporto denuncia ed i carabinieri forestali hanno scoperto il ladro. Così, una persona del luogo, G.F., 51 anni, è denunciato dal personale della stazione carabinieri forestale di Otranto.

Non c’è pace, dunque, per le piante di ulivo nel Salento, dopo la Xylella e gli incendi, ora sono in azione anche i ladri di alberi. In pratica, un contadino idruntino aveva sporto denuncia vedendo il suo oliveto che, anziché prosperare, si rimpiccioliva di giorno in giorno.

I furti nelle campagne

L’ammanco era continuo e costante, tanto che all’appello mancano ben 96 piante di ulivo.

G.F., infatti, aveva pensato bene - questa l’accusa costatagli la denuncia- di estirparle dal terreno dell’ignaro contadino per appropriarsene. Dopo accurate indagini, però, i carabinieri forestali di Otranto lo hanno scoperto e deferito in stato di libertà perché ritenuto responsabile (in qualità di esecutore) del reato di danneggiamento di 96 piante di ulivo mediante l’estirpazione delle stesse su terreno altrui in agro del comune di Otranto.