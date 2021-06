Otranto svela il suo castello aragonese pronto per la mostra di Bansky

Riparte la stagione turistica ed i monumenti ad Otranto sono già visitabili, anche se alcuni di loro sono in parziale allestimento. Il primo a riaprire è il castello aragonese (09-13, 15-19) in attesa della mostra su Banksy che porterà all'apertura con orario continuato sino alle 23. La mostra è in allestimento e sarà inaugurata il 23 giugno (e resterà aperta sino al 19 settembre 2021). Dal 23 sarà, dunque, possibile ammirare, tra le altre...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati