Ostacolò una collega: condannato ex direttore dell'Accademia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un anno e quattro mesi di reclusione, nonché l'interdizione dai pubblici uffici per sei mesi. Cala la scure della giustizia su Claudio Delli Santi, 61 anni, ex direttore dell'Accademia di Belle Arti di Lecce: era accusato di abuso di ufficio e falso (accusa poi riqualificata come falsa attestazione su qualità personali).A riconoscere la sua responsabilità penale è stato il giudice per l'udienza preliminare Edoardo D'Ambrosio, al termine del processo con rito abbreviato che ha visto Delli Santi - difeso dall'avvocato Luigi Covella, che aveva chiesto l'assoluzione - unico imputato. La condanna ha tenuto conto della riduzione di un terzo della pena prevista per il rito alternativo scelto. La stessa pena aveva invocato il pubblico ministero Roberta Licci.L'inchiesta e il processo che ne è scaturito hanno portato alla luce un comportamento a dir poco inopportuno che avrebbe tenuto Delli Santi nei confronti di una docente dell'Accademia. Secondo l'accusa, Delli Santi nel 2014 applicò il provvedimento della sospensione di dieci giorni ad una docente con cui ebbe uno scontro verbale: lei lo accusò di scarsa attenzione alle condizioni igienico-sanitarie della sede dell'Accademia. Un normale - per quanto duro - scontro tra professionisti in ambito lavorativo. E invece - è questa l'ipotesi dell'accusa - l'intera vicenda finì per influire sul futuro professionale della docente, perché la decisione di sospenderla avrebbe creato una causa di ineleggibilità alla docente candidata alle elezioni per il rinnovo della carica di direttore dell'Accademia. Fra i candidati, anche lo stesso professore Delli Santi. Al secondo mandato.Il processo riguardava anche l'inserimento nel suo curriculum, da parte di Delli Santi, di una esperienza lavorativa che in realtà non avrebbe mai svolto. Nello specifico, l'ex direttore scrisse di aver preso parte ad uno spettacolo per valorizzare la propria esperienza come scenotecnico. Su questo fronte, l'iniziale accusa di falso è stata riqualificata in falsa attestazione su qualità personali, una fattispecie di reato meno grave.Nel 2017 Delli Santi dovette lasciare il posto di direttore dell'Accademia: perse le elezioni contro Andrea Rollo, docente di Teoria e metodo dei mass media. Quest'ultimo con 24 preferenze centrò l'obiettivo, sbaragliando gli altri tre concorrenti: tra questi, appunto, c'era anche Delli Santi, con il quale ci fu un serrato testa a testa in entrambi i giorni dedicati al voto.