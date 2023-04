Ossa abbandonate tra le siepi del cimitero di Racale, la denuncia sui social: «Sono umane»

Sgomento in paese per il ritrovamento di ossa nel cimitero comunale. A Racale la notizia si è diffusa rapidamente tanto da raggiungere il web con la denuncia, su Facebook, di Alessio Parata, coordinatore del movimento Racale nel cuore ed ex segretario cittadino della Lega.

La denuncia sui social





"Che il cimitero comunale di Racale si trovi in condizioni pietose - ha scritto Parata - non è un segreto per nessuno. Più volte abbiamo evidenziato l'incuria e il degrado in cui versa questo luogo sacro, custode della memoria dei nostri cari. Ma allo scempio che ci riserva la "bravura" della gestione urbana della nostra amministrazione, non c'è mai fine. Ossa umane, o no, non sono certo un esperto, ma sempre di ossa si tratta, abbandonate in bella vista, sotto gli occhi increduli dei cittadini".

L'attacco all'amministrazione comunale

Insomma uno spettacolo considerato indegno per i numerosi cittadini che ogni giorno frequentano il posto in cui sono sepolti i propri cari, per il quale, sempre secondo Parata, nessuno degli amministratori avrebbe agito per rimuovere le ossa. "Nessuno fa nulla e nessuno si preoccupa della gravità della questione - ha rilanciato Parata - che rimarca il fatto che nessuno dell'amministrazione comunale ha a disposizione un referente che si occupi della gestione e della manutenzione del cimitero comunale. A voi la parola grandi oratori e amanti dei social. Avete ritenuto di cattivo gusto fare un selfie a ridosso del cimitero con resti umani o animali in bella vista? Oppure ci state pensando per elogiare la vostra passione per la bellezza della nostra Racale".