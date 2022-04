Ospedale Maglie-Melpignano,verifiche sulla gara e stop imprevisto

L’ospedale “Sacro cuore” di Gallipoli verso il potenziamento strumentale e informatico con l’arrivo di 2 milioni di euro per la digitalizzazione dell’intera struttura. Stop imprevisto invece per il progetto d’ospedale di Maglie-Melpignano a seguito di una verifica d’anomalia nella gara di progettazione. Il procedimento dovrebbe tuttavia concludersi entro la settimana.

APPROFONDIMENTI LECCE Sanità, la medicina di urgenza ora passa dal Dea REGIONE Puglia, il piano per la sanità con i fondi del Pnrr:...

Taranto, la Asl: «Ospedali in emergenza, da fare ancora mille assunzioni»

Il doppio annuncio a Bari

Il doppio annuncio è arrivato ieri durante le sedute delle prima e della terza commissione del consiglio regionale pugliese, con l’audizione dell’assessore regionale Rocco Palese, del direttore generale dell’Asl Lecce Rodolfo Rollo, del direttore sanitario dell’ospedale gallipolino, Elio Catamo, e del responsabile di procedimento del nascente ospedale salentino, a seguito della richiesta di chiarimenti sulle strutture ospedalieri salentine, avanzate dai consiglieri regionali Donato Metallo e Fabiano Amati. Tra gli aspetti emersi nella discussione, l’ospedale di Gallipoli, entra a far parte del progetto pilota per la digitalizzazione dei servizi con un investimento di due milioni di euro dal Pnrr. Ed ancora, sempre con fondi europei, saranno acquistati una Tac a 128 strati e un angiografo. Mentre dai fondi regionali già impegnati si procederà al completamento delle sale operatorie.

Sanità, la medicina di urgenza ora passa dal Dea

Rollo: «I Dea devono viaggiare su piattaforma digitale»

«I Dea di primo livello devono viaggiare su piattaforma digitale – ha affermato il dg Rodolfo Rollo. È all’ordine del giorno quindi il rinnovo delle vecchie macchine di radiologia, inoltre è un nostro obiettivo dotare con altri fondi ognuno degli ospedali di primo livello di risonanza magnetica di ultima generazione. Bisogna superare questo gap perché nel 2020 non ci possono essere ospedali di primo livello senza questo tipo di macchinari». Rollo che è intervenuto anche sui successivi step organizzativi del “Sacro cuore”. «È allo studio l’incremento delle somme a disposizione per mettere in sicurezza il maggior numero di sale possibile e provvedere anche alla sala iperbalica. Presto saranno individuati i direttori delle strutture – ha aggiunto - e sarà implementata la dialisi, anche eventualmente utilizzando il vecchio ospedale». Per il servizio di sterilizzazione in ospedale, come evidenziato dal direttore sanitario Catamo, si attende il preventivo di spesa prima di procedere all’affidamento dei lavori».

Pnrr e sanità: in Puglia 36 ospedali di comunità e 121 case salute. Amati: «Manca piccola chirurgia pubblica»

Metallo: «Richieste di una Sanità vicina ed efficiente»

È sempre una soddisfazione quando si riesce a dare risposta concreta alle istanze, sacrosante, che provengono sia territori» ha commentato il consigliere Donato Metallo. «Sono state tante le richieste di attenzione che ho ascoltato in questi mesi, per una sanità vicina ed efficiente, che non richieda di dover affrontare chilometri e difficoltà per ricevere le cure necessarie. Ogni ospedale salentino merita di esprimere a pieno il proprio potenziale». Soddisfazione sul risultato della commissione espressa anche dal segretario del Partito Democratico di Gallipoli, Tony Piteo. «Quanto emerso ci conforta sulla possibilità di arricchire, in un futuro prossimo, il nostro nosocomio di importanti contenuti, sia sotto l’aspetto strutturale che in relazione alle professionalità da impegnare».

Il nodo ritardi

Sulla questione dei nuovi ospedali in Puglia invece il nodo dei ritardi sulla realizzazione continua ad interessare la progettualità del nosocomio di Maglie e Melpignano, con l’appello, di contro, del consigliere regionale Antonio Gabellone a fare in fretta. «L’auspicio è che l’assessore Palese e l’Asl Lecce possano intervenire repentinamente per seguire da vicino la questione, affinchè si possa ridurre il gap sui ritardi accumulati rispetto agli altri ospedali pugliesi». La commissione tecnica incaricata, che segue l’iter, dovrebbe effettuare nei prossimi giorni una verifica di anomalia sulla proposta classificatasi al primo posto della graduatoria. Parallelamente il procedimento in corso dovrà analizzare la valutazione ambientale strategica (Vas) e l’assoggettabilità Via sull’impatto ambientale del progetto.