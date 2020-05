Ricoverata dalla Rsa, positiva in ospedale: «Gestione superficiale». E scoppia la polemica. Tamponi a tappeto al personale sanitario

Chiude il reparto di Medicina dell'ospedale di Gallipoli, nel Salento, con contestuale trasferimento dei pazienti in altri reparti, per un nuovo caso Covid: si tratta di una donna proveniente da una casa di riposo di Seclì. E, insieme ai tamponi che verranno fatti a tutto il reparto, scoppia la polemica. «Gestione superficiale dopo tutto quello che è già accaduto tra Rsa e ospedali»: questa l'accusa di Donato De Giorgi, presidente dell'Ordine dei medici di Lecce.

Ma la giornata di ieri è ancora listata a lutto per il Salento con due decessi (unica provincia in Puglia): l'ultimo è di un'anziana leccese di 81 anni che si aggiunge al decesso dell'uomo proveniente dalla Rsa di Soleto.

Sul fronte dei contagi, invece, siamo sempre nell'ambito di numeri piccolissimi: ieri due contagi. E qui si torna al caso Gallipoli dove la procedura di sanificazione è già in atto come pure i tamponi a tutto il personale e ai ricoverati del reparto di Medicina. Il Servizio di Igiene pubblica della Asl di Lecce, diretto da Alberto Fedele, ha predisposto i tamponi anche per operatori sanitari e ospiti della casa di riposo di Seclì, mentre è in corso di valutazione la necessità della quarantena.

Poi, l'attacco. Durissimo. A insorgere è il presidente dell'Ordine dei medici di Lecce, Donato De Giorgi: «Più del virus fa paura la scarsa attenzione delle persone. Nella gestione degli ospedali no-Covid bisogna avere estrema prudenza». Già oggi a Gallipoli, come in altri ospedali, può riprendere la normale attività di ricovero dei pazienti in attesa di intervento chirurgico e alla vigilia delle prime prove di libertà la notizia del nuovo contagio in ospedale ha sconcertato e non poco.

Questa la cronologia degli eventi. Tutto ha avuto inizio giovedì scorso, 30 aprile, quando dalla casa di riposo di Seclì è arrivata una chiamata al 118 per l'arresto cardiocircolatorio di una 72enne affetta da una malattia degenerativa. Quando l'ambulanza con medico a bordo è arrivata sul posto, gli operatori sanitari della struttura avevano già praticato il massaggio cardiaco e la donna respirava autonomamente. «Siamo stati chiamati per un arresto cardiaco - precisa il direttore della centrale operativa del 118, Maurizio Scardia - anche se, quando siamo arrivati, dopo il massaggio cardiaco, la paziente respirava autonomamente. La donna non presentava una sintomatologia Covid: non aveva febbre, tosse o problemi respiratori. Per questo, una volta stabilizzata, è stata trasferita a Gallipoli dove è presente il reparto di Cardiologia. Siamo stati i primi ad attivare un protocollo per trattare i sospetti Covid e lo abbiamo aggiornato costantemente in base all'evoluzione dell'epidemia. Attualmente gli operatori sanitari utilizzano dispositivi di protezione individuale in tutti gli interventi e i sospetti Covid vengono portati a Galatina o a Lecce».

Protezioni che, evidentemente, in questo caso, non sarebbero state usate.

Arrivata in Pronto soccorso a Gallipoli, l'anziana è stata ricoverata in Medicina: era necessario anche accertarsi se effettivamente si fosse trattato di un arresto cardiocircolatorio o di una sincope. La prima notte l'ha trascorsa in una stanza doppia e sul punto c'è chi - come l'ex sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano - ha sollevato in queste ore una dura polemica in quanto l'isolamento dell'anziana sarebbe intervenuto solo dopo che è stato effettuato il tampone.

Va detto che in ogni caso, uno dei problemi più seri nella diffusione del contagio in ospedale è legato al fatto che gli operatori sanitari possono essere veicolo di infezione da un paziente all'altro. E su questo fronte De Giorgi è severo nell'affrontare la questione dei contagi in ospedale: «A spaventare le persone sono coloro che, per primi, dovrebbero essere i garanti della correttezza delle procedure. Sono molto preoccupato e speriamo che i miei siano timori infondati. È un momento particolarissimo in cui stare doppiamente attenti. Deve essere attento chi deve garantire il sistema sanitario, e quindi gli operatori sanitari a tutti i livelli. Devono stare attenti i cittadini: tutto si basa sul senso civico e non tanto su certe regole, ad esempio quelle riguardante i congiunti, che lasciano il tempo che trovano».

Rsa e ospedali sotto i riflettori, dunque, e ora l'attenzione è massima su Seclì per gli eventuali contagi che possono essersi sviluppati fra gli operatori sanitari e gli ospiti della struttura. La paura di una seconda Soleto è sempre ben presente tra gli addetti ai lavori. Ad alimentare le preoccupazioni la circostanza che agli operatori sanitari del 118 intervenuti per soccorrere la 72enne è stato riferito che non c'era nessuna possibilità che la paziente potesse essere contagiata. In particolare l'infermiere del 118 intervenuto sul posto con il medico che fa parte dell'equipaggio, ha chiesto se la paziente era stata esposta ad eventuali situazioni di contagio. Le due infermiere in servizio nella struttura hanno risposto la donna era ospite in una stanza singola proprio per evitare eventuali infezioni.

Ultimo aggiornamento: 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA