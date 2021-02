“Ti voglio una sacca di bene”, raccolta di sangue per i bimbi. Capone: «Grazie a chi si prodiga per loro»

La presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, oggi - lunedì, 15 febbraio - ha visitato il centro di Oncologia pediatrica dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce in occasione della XX Giornata mondiale contro il cancro infantile. Per l'occasione il Centro di Lecce ha organizzato una giornata di donazione del sangue attraverso il messaggio 'Ti voglio una sacca di bene', ricevendo in cambio ogni donatore un melograno come simbolo della fertilità, del buon augurio e della solidarietà.

La presidente Loredana Capone, alla presenza del primario del reparto Assunta Tornesello, dello psicologo Paolo Colavero e del sindaco di Lecce Carlo Salvemini, ha evidenziato quanto è stata importante e continua ad esserlo l'attività svolta dal Centro di oncologia pediatrica di Lecce. «Entro nel reparto di oncologia pediatrica, ogni volta, come se entrassi un una chiesa - ha detto Capone - in rigoroso silenzio e con il rispetto che si deve a una preghiera. Ci vado spesso quando ho tempo e quasi sempre ne approfitto per fare una chiacchiera con Titti, donna dolcissima, medico incredibile. Ti racconta la malattia con quella delicatezza e quella dignità che è dovuta a tutti, non solo ai bimbi. Ma i suoi bimbi sono tutto il suo mondo e glielo si legge negli occhi».

«Lo so - ha aggiunto - non posso nemmeno immaginare che cosa può significare alzarsi ogni mattina e sapere che per tua figlia o tuo figlio è un altro giorno di lotta. Insomma i bambini dovrebbero solo divertirsi con gli amichetti, andare a scuola, sognare che cosa fare da grandi. Sapere, però, di poter contare su tutta l'umanità e la competenza di cui queste donne e questi uomini sono capaci probabilmente aiuta a sentirsi meno. Per questo, da madre prima di tutto e poi da donna delle Istituzioni - ha concluso - non li ringrazierò mai abbastanza».

