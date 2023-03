Oscar 2023, Black Panther vince il premio per i migliori costumi firmati dallo stilista salentino Christian Cordella

Christian Cordella torna a far parlare di sé nel mondo del cinema americano: è andato a "Black Panther: Wakanda forever" diretto da Ryan Coogler infatti, l'Oscar per i migliori costumi, realizzati dalla creatrice Ruth E. Carter e dal costume illustrator salentino. A ritirare il premio la storica collaboratrice di Spike Lee sul palco degli Oscar per la quarta volta, l’ultima fu proprio la vittoria del 2018 sempre per Black Panther, che ha fortemente voluto al suo fianco in questo nuovo sequel Cristian Cordella.

Lo stilista salentino

Oltre a Wakanda Forever, Cordella ha lavorato per il film Avatar 2 Le vie dell’acqua di James Cameron, già regista di Avatar 1 e Titanic, i film campioni d’incasso nella storia del cinema nel mondo. Grazie alla sua abilità artistica e alla sua grande passione, il graphic designer salentino è riuscito a conquistare i colossi dell’arte cinematografica, le sue creazioni sono state indossate dagli attori più influenti a Hollywood e i più grandi Heroes della Marvel. Black Panther: Wakanda Forever, è stato scritto e diretto da Ryan Coogler (Creed) e vede nel cast: Letitia Wright (Shuri), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Winston Duke (M’Baku), Angela Bassett (Ramonda), Florence Kasumba (Ayo), Michaela Coel (Aneka), Martin Freeman (Everett K. Ross), Dominique Thorne (Riri Williams), Tenoch Huerta (Namor), Mabel Cadena (Namora) e Alex Livinalli (Attuma).