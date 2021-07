Ortelle, strage di gatti: «Infastidiscono i clienti». Denunciata titolare di un agriturismo

Strage di gatti a Ortelle. E una 35enne del posto, che si prendeva cura dei micetti della zona si presenta in caserma a denunciare la titolare din un agriturismo, convinta sia stata lei ad avvelenare i felini. E' accaduto nei giorni scorsi nel piccolo comune del Salento.

La minaccia

La presenza dei gatti, a quanto risulta dalla denuncia, avrebbe preoccupato l'imprenditrice: temeva che il via vai dei mici avrebbe finito per infastidire la sua clientela. E così, la scorsa settimana, quando ha incontrato il fratello della 35enne al tabaccaio del paese lo ha avvisato: «Teneteveli in casa o avveleno sia i gatti che i vostri cani».

APPROFONDIMENTI VIDEO Ortelle, strage di gatti: denunciata la titolare di un agriturismo IL GIALLO Galatina, minacce al direttore dell'ospedale: gatti morti nel... IL CASO Bocconi al veleno sul lungomare: gatti uccisi nel Tarantino L'ALLARME Gatti avvelenati nel centro storico. La rabbia dei volontari....

Così, quando un primo micio è stato ritrovato senza vita nella campagna prospiciente l'abitazione, il pensiero è corso subito a quell'avvertimento minaccioso: nell'agriturismo - ha detto la 35enne ai carabinieri - c'era effettivamente un vassoio di alluminio con polpette avvelenate, contenenti esche per lumache. Non solo. Anche un secondo gatto è stato male e, nonostante le cure del veterinario, è morto poche ore dopo il ritorno a casa dall'ambulatorio. Di altri due non si hanno più tracce e il timore, dunque, è che abbiano anch'essi addentato uno dei bocconcini velenosi, andando poi a morire lontano da casa.

Le ammissioni

Dopo l'esposto, la titolare dell'agriturismo è stata sentita dai militari dell'Arma della stazione di Poggiardo e avrebbe amesso di aver agito per preservare i suoi clienti della presenza dei felini. Sul posto, i carabinieri e il personale competente della Asl hanno recuperato le carcasse degli animali, le polpette con il veleno e la confezione di trappole utilizzata per realizzarle.