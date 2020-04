Organizzò l’omicidio del vicepremier belga, arrestato dopo 29 anni nel Salento

L'arresto è arrivato dopo 29 anni da un delitto che fece molto scalpore: l'uccisione, da parte di due sicari, dell'ex vicepremier belga, Andree Cools. Un ruolo chiave in questo intrigo internazionale sarebbe stato giocato da un salentino, Cosimo Damiano Colazzo, oggi pensionato residente a Veglie.

I Carabinieri hanno infatti eseguito ieri un mandato di arresto europeo nei suoi confronti, proveniente dalla magistratura belga. Il 72enne originario di Carmiano, ma da anni residente a Veglie, sposato, pensionato, accusato di avere organizzato l'omicidio di Andree Cools, avvenuto il 18 luglio del 1991 a Liegi. Il politico, già presidente del Partito Socialista belga era stato il vicepremier del Belgio.

La prima condanna nei confronti di Colazzo risale al 2004, quando la magistratura belga fece luce sull'intricata vicenda: il ruolo del Solazzo nella vicenda fu quello di individuare i due killer, due persone di origine tunisina assoldate in Sicilia, dove svolgevano la mansione di braccianti agricoli, condurli a Liegi e trovargli una sistemazione in attesa della commissione del delitto.

Attualmente l'arrestato si trova in detenzione presso il proprio domicilio, in attesa che gli venga applicato il braccialetto elettronico.