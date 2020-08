Ordigno bellico ritrovato sull'arenile di Frigole. Transennata la zona. Recupero previsto nelle prossime ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ordigno bellico inesploso è stato rinvenuto sulla spiagga di Frigole in zona “Villaggio Montegrappa”.L'area è stata immediatamente transennata con relativo divieto di avvicinamento ai numerosi bagnanti che frequentano la spiaggia libera. Nell'arco di cento metri infatti non sono presenti stabilimenti balneari.Nelle prossime ore l’ordigno sarà rimosso.LEGGI ANCHE: San Cataldo, recuperato e messo in sicurezza l'ordigno bellico ritrovato sul fondale marino