Operazioni sospette e riciclaggio, il procuratore De Donno: «Affinate le tecniche di investigazione»

Il riciclaggio come fenomeno ben più complesso e articolato rispetto alla fotografia che emerge dal report statistico dell’Uif, l’Unità d’Informazione finanziaria per l’Italia, sulla crescita delle segnalazioni sospette, e da leggere oltre la freddezza dei numeri che non coincidono necessariamente, nell’elaborazione dei dati, con l’incremento di reati effettivamente verificati, ma confermano la qualità dei controlli messi in campo e la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati