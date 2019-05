Operazione “Mordi e fuggi”: manette ai polsi di due rapinatori in trasferta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Cerignola al Salento, per rapinare la banca Credem di Acquarica del Capo e poi tornare nel foggiano. Ma le telecamere di videosorveglianza e le indagini dei carabinieri di Tricase hanno consentito di individuare i due rapinatori in trasferta e, in queste ore, di arrestarli.Si chiama infatti operazione “Mordi e fuggi” quella in corso, con l'esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del tribunale di Lecce nei confronti di altrettanti cittadini, indagati per rapina aggravata in concorso, favoreggiamento e ricettazione.Le indagini sono state condotte dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Tricase.