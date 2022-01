Traffico di migranti: 47 arresti tra Italia e Albania, le indagini da Lecce. Operazione in corso: in campo Antimafia e Antiterrorismo

Maxi operazione contro il traffico illecito di migranti: colpito il centro europeo dello sfruttamento organizzato dell'immigrazione clandestina, arresti anche all'estero. In totale 47 arresti, 22 in Italia e 25 in Albania: in queste ore viene notificata un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di persone accusate di fare parte di un'associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dall'immigrazione clandestina, aggravato dalla transnazionalità.

In azione Antimafia e antiterrorismo

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce e lo S.C.I.C.O. di Roma, in collaborazione con la Polizia greca e albanese, diretti dalla Procura della Repubblica di Lecce, con il coordinamento di Eurojust, Europol, S.C.I.P. e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sono impegnati in una vasta operazione contro il traffico illecito di migranti.

Alle ore 10:30 odierne, si terrà una conferenza stampa presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce in cui saranno esplicitati tutti i dettagli.

