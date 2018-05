© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Sessantaquattro anni per gli imputati che hanno scelto il processo in aula per difendersi dalle accuse di mafia relative all'operazione Eclisse. L'indagine riguarda la città di Lecce. Tra le richieste di condanna anche per Sergio Marti, accusato di aver creato una sorta di monopolio nella gestione dei manifesti elettorali alle ultime elezioni. Risponde anche di estorsione nei confronti di un farmacista candidato.Il processo ha visto sfilare in aula come testimoni l'ex sindaco Paolo Perrone, l'ex assessore Luigi Coclite e l'ex senatore Pd Alberto Maritati.