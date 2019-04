Operazione antimafia, maxi sequestro da oltre un milione: sigilli a ville, conti corrente e imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Direzione Investigativa Antimafia di Lecce ha dato esecuzione a due provvedimenti di confisca definitiva di beni, riconducibili a due noti pregiudicati locali: Sergio Taurino,53enne di Lecce, e Fernando Persano, 60enne di Surbo.Le ipotesi info-investigative della Dia, accolte dal tribunale di Lecce per Taurino e dalla Cassazione per Persano, hanno evidenziato come i patrimoni riconducibili ad entrambi i pregiudicati siano risultati del tutto sproporzionati rispetto alle entrate lecite dei loro nuclei familiari e pertanto siano risultati riferibili a proventi derivanti dalle attività delittuose commesse.Il provvedimento di confisca - emesso dalla prima sezione panale del Tribunale di Lecce - per Taurino ha riguardato due ville, di cui una dalle rilevanti dimensioni, unterreno ed un box, tutti a Lecce. Per Persano, invece, la prima sezione della Corte di Cassazione, ha stabilito la confisca di tre immobili, tre autoveicoli, 4 rapporti di conto corrente, 2 depositi a risparmio e un bar a Surbo.Il valore complessivo dei patrimoni oggetto delle odierne confische ammonta a oltre unmilione di euro.