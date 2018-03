Operatori del food promossi per la differenziata: solo 23 sanzionati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operatori del food al setaccio da parte dell'Ufficio Ambiente e dal Nucleo Dec. Tutti promossi tranne 23 che non hanno conferito in maniera corretta i rifiuti.Nei giorni scorsi infatti gli uffici comunali hanno effettuato dei controlli tra gli operatori che hanno chiesto il servizio aggiuntivo di Ecomobile, rinnovato anche fino a dicembre.La verifica, che si è svolta nell'arco di due giornate, ha riguardato i conferimenti di 102 attività commerciali, tutte quelle in esercizio in quei giorni. Dall'esito dei controlli emerge che il 60% circa degli operatori commerciali, che hanno richiesto il servizio aggiuntivo Ecomobile, ha effettuato la raccolta differenziata in maniera adeguata e senza nessuna difformità. Il 20% degli operatori ha conferito il rifiuto con difformità e contaminazioni tali da non pregiudicare la qualità del conferimento. Il restante 20% invece ha conferito rifiuti non conformi o comunque contaminati in maniera significativa e tali da rendere non riciclabile il rifiuto organico. Le contaminazioni più frequenti riscontrate risultano essere la plastica, il vetro, i metalli e i sacchi non compostabili né biodegradabili.Nelle due giornate, la Polizia Locale del Nucleo Dec e gli ispettori ambientali hanno proceduto a sanzionare 23 operatori commerciali per errato conferimento dei rifiuti.«Il servizio di raccolta Ecomobile - dichiara l'assessore all'Ambiente Carlo Mignone - nasce con l'obiettivo di sostenere i commercianti, di rendere possibile ed efficace la raccolta differenziata e di mantenere pulita la città. Dall'esito dei controlli emerge che il 60% degli operatori fa buon uso di questo servizio e che circa il 20% delle attività commerciali ha raggiunto un buon livello di differenziazione e con una minima attenzione potrebbe raggiungere l'eccellenza. Di fatto, bisogna lavorare su quella parte di operatori - circa il 20% - che, nonostante il servizio aggiuntivo e una raccolta differenziata avviata ormai a regime, non dedica alcuna attenzione e mostra totale indifferenza verso la tutela dell'ambiente. Chiediamo dunque a tutti la massima collaborazione e invitiamo chi ha fatto richiesta di questo servizio, che per noi ha un costo, di utilizzarlo nel migliore dei modi possibili. Andremo avanti con i controlli e, ove necessario, con le sanzioni».