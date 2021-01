Malore sul lavoro, operaio muore in cantiere

Un carpentiere di 60 anni è morto questo pomeriggio ad Otranto mentre stava lavorando in un cantiere per conto di una ditta edile. Daniele Angelino, questo il nome della vittima, si è sentito male davanti ad altri operai che hanno subito dato l’allarme ai sanitari del 118 i quali, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sul posto sono giunti anche agenti del locale commissariato di Polizia e ispettori dello Spesal. Al momento non sembrerebbero esserci elementi tali da far ipotizzare un infortunio sul lavoro. Il magistrato di turno, Rosaria Petrolo, ha disposto comunque l’autopsia e il sequestro del cantiere.

