Tragedia sul lavoro a Casarano: operaio cade dalla scala e muore

Ancora una morte bianca nel Salento, questa volta a Casarano. Un uomo di 68 anni del posto è morto cadendo da una scala mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione all'interno di un'abitazione in via Angiuli.

D.P. le iniziali della vittima. L'uomo, che era un operaio in pensione, stava ristrutturando un'inferriata posta a una certa altezza dalla strada. A cedere sarebbe stata proprio l'inferriata a cui era legata la scala su cui l'uomo era salito.

A un certo punto il tutto è crollato travolgendolo. Inutili i soccorsi del personale medico giusto sul posto insieme ai carabinieri. Si tratta della terza vittima sul lavoro nel Salento nel giro di pochi giorni. Il primo fu un operaio 39enne di Martano, morto per la caduta di un solaio in cantiere, la seconda vittima aveva invece 42 anni ed è morta in un incidente sul lavoro a Mancaversa.