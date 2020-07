Cede il ponte nell'autofficina, schiacciato operaio di 18 anni: è grave

Il ponte dell'autofficina cede improvvisamente e l'auto lo travolge. Un operaio di 18 anni è rimasto schiacciato e si trova ora ricoverato in Rianimazione al Vito Fazzi di Lecce. La prognosi è riservata per le gravi ferite riportate ad una gamba.



L'incidente è accaduto all'ora di pranzo oggi a Lecce in viale Giovanni Paolo II, tra lo stadio e i viali di circonvallazione nell'autofficina Giangrande: poco prima delle 14 il ponte sul quale era issata un'Alfa ha ceduto travolgendo il giovane. La gamba è rimasta sotto sotto l'auto. E dopo le urla dell'operaio è scattato l'allarme. Prima i soccorsi del 118, poi l'intervento dei vigili del fuoco che si è reso necessario per "liberare" l'operaio. Sul posto anche lo Spesal che dovrà accertare come sono andate le cose. Il 18enne, in gravi condizioni, è monitorato dai medici del Fazzi Ultimo aggiornamento: 23:20