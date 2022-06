Omicidio-suicidio, fiaccolata a Novoli in memoria di Donatella, uccisa dal marito

La comunità novolese si è radunata in piazza Aldo Moro per una fiaccolata silenziosa per le vie del paese in ricordo di Donatella. Al corteo sono presenti singoli cittadini, le realtà associative di Novoli, l’amministrazione comunale e le parrocchie. Presente anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale di Trepuzzi, comune particolarmente legato al papà di Donatella, Fiorello Miccoli che per diversi anni ha prestato servizio come carabiniere.

“La comunità trepuzzina scossa e attonita per l’ennesimo caso di violenza perpetrato sulle donne, è vicina ai sentimenti di dolore della comunità novolese. Un sentimento di dolore - ha dichiarato il sindaco Giuseppe Taurino - che ci pervade come comunità e che non ci ha mai abbandonato, facendoci ripiombare a quel terribile giorno di quattro anni fa, quando anche la nostra concittadina Teresa (di origini novolesi) venne assassinata dal marito”.

«Ora è il momento delle preghiere»

A farsi portavoce della famiglia Miccoli, devastata da domenica all'alba dalla morte di Donatella Miccoli, è don Luigi Lezzi, parroco delle parrocchie Sant'Antonio Abate e Maria Santissima del pane patroni e protettori di Novoli: “Si è parlato di tradimenti, di debiti, di tutto – riferisce Don Luigi – e al dolore per la perdita di una figlia e di una giovane madre di due bimbi piccoli, si è aggiunta la beffa. Ecco perché mi faccio portavoce di questo appello: è di preghiere che ha bisogno questa famiglia. Preghiere e nient’altro”.