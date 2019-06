Scontro scooter-auto, 15enne indagato per omicidio stradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Omicidio stradale, l'ipotesi di reato contestata al ragazzo di 15 anni alla guida della microcar coinvolta nell'incidente mortale di domenica mattina alle 3.30 a Castromediano, fra via Leuca e via Giosuè Carducci. Un atto dovuto dal pubblico ministero della Procura per i minorenni, Anna Carbonara, per dare modo all'indagato di nominare un medico legale per prendere parte all'autopsia fissata per lunedì prossimo sul corpo di Elisa Bascià, di Cavallino, deceduta all'età di 21 anni a causa di una emorragia interna.Il conducente della microcar risponde inoltre di omissione di soccorso, in concorso con l'amico coetaneo trasportato nell'auto: secondo i primi accertamenti dei carabinieri delle stazioni di Cavallino e di San Cesario, non si sono fermati a prestare soccorso. Il conducente si è presentato nella caserma della stazione dei carabinieri di Cavallino nella tarda mattinata di domenica, accompagnato dall'avvocato difensore Enrico Cimmino, per sostenere di non essersi reso conto della gravità dell'incidente. Anche perché la ragazza era cosciente, anche perché le condizioni si sono aggravate una volta condotta all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dall'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 grazie alla telefonata giunta da una passante.E se l'autopsia affidata dal pm Carbonara al medico legale Roberto Vaglio avrà l'obiettivo di stabilire la compatibilità delle lesioni mortali con lo scontro microcar contro scooter, è plausibile che a breve sarà conferita anche una consulenza sui mezzi (entrambi sequestrati) e sulla dinamica dell'incidente.Intanto forniscono versioni diverse i legali delle famiglie del principale indagato e della vittima: se l'avvocato Cimmino ha fatto notare che la microcar porti solo i segni evidenti di un tamponamento nella parte posteriore, e sul paraurti in particolare, l'avvocato Omar Bottaro (del foro di Padova) sostiene che l'amica di Elisa, rimasta ferita leggermente, abbia fornito una ricostruzione completamente diversa dell'incidente: la microcar si sarebbe immessa su via Leuca senza attendere il passaggio dello scooter che aveva diritto di precedenza. Determinando così l'inevitabile impatto: pur se solo sul retro della microcar.Anche per questo il legale dei genitori della ragazza ha sollecitato una perizia sui mezzi e sulla dinamica.