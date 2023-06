Omicidio nel Salento: 42enne freddato sulla porta di casa. Chi è la vittima

Omicidio in provincia di Lecce. Un uomo di 42 anni è stato ucciso, questa sera, 13 giugno, a Squinzano, nel Salento. I fatti si sono verificati in via Donizetti. Secondo quanto accertato dai carabinieri, sul posto, l'uomo sarebbe stato freddato sulla porta di casa da almeno un colpo di arma da fuoco. I vicini, ascoltati dai militari, hanno riferito di aver udito almeno sette o otto spari.

Le indagini

Non sono chiare le ragioni di quello che appare a tutti gli effetti come un agguato. Non si esclude un regolamento di conti. La vittima è Luigi Guadadiello. Il 42enne aveva scontato una condanna a 23 anni per l'omicidio del presunto stupratore della fidanzata.

Secondo quanto emerso aveva ucciso a coltellate Abdelghani Khadda, ritenuto colpevole di aver violentato la sua compagna in una casa di Brignano D’Adda, in provincia di Bergamo. In passato, nel 2013, colpi di pistola erano stati esplosi contro l'abitazione che divideva con il fratello.