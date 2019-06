Omicidio o suicidio? Via all'autopsia per chiarire i dubbi sulla morte di Marianna Greco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo accertamento per stabilire le cause della morte di Marianna Greco, la donna di 37 anni trovata con quattro ferite da taglio alla gola la mattina del 30 novembre del 2016 nella sua casa di Novoli. Il pubblico ministero della Procura di Lecce, Stefania Mininni, ha conferito questa mattina l'incarico di effettuare l'autopsia ai medici legali Roberto Vaglio e Francesco Introna: l'esame autoptico comincerà alle 13.Giovanna Greco, Francesco Greco e Luisa Metrangolo, sorella, padre e madre della vittima, si sono affidati a Giuseppe Fortuni attraverso gli avvocati difensori Francesca Conte e Francesco Tobia Caputo, ma il perito ha rinunciato all'incarico e sarà sostituito. Per Emanuele Montinaro, 44 anni, di Campi Salentina, imprenditore e marito della vittima, gli avvocati difensori Luigi Rella ed Antonio De Mauro si sono riservati la nomina di un consulente. Montinaro è indagato per omicidio volontario.Un atto dovuto necessitato dalle ripetute sollecitazioni dei familiari di Marianna Greco di modificare il titolo di reato per cui si procede (si indagava per istigazione al suicidio, ndr), ha chiarito nell'avviso il magistrato. Intanto nella giornata di ieri i legali dei familiari di Marianna Greco hanno depositato in Procura una istanza in cui chiedono di prendere in considerazione se sia opportuno o meno affidare la consulenza al dottore Vaglio. Per evitare il rischio che le conclusioni vengano condizionate dall'esito della prima consulenza, quando concluse che la morte fu causata dal suicidio.L'autopsia servirà ad ogni modo a chiarire anche altri dubbi sollevati dal consulente di parte: la presenza di lividi sugli avambracci, tra la base del collo e la spalle sinistra. Ed anche sulle labbra. Pendono altri dubbi: come il perché della scomparsa della memoria dell'impianto di videosorveglianza.