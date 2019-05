Omicidio Noemi, troppe udienze: slitta Appello per ex fidanzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima udienza nel processo d'appello per Lucio Marzo, 19 anni, accusato dell'omicio di Noemi Durini, avvenuto il 3 settembre 2017.Il difensore del giovane, Luigi Rella, ha chiesto un'udienza unica per definire le responsabilità del ragazzo, reo confesso dell'assassinio dell'allora fidanzata nelle campagne di Castrignano del Capo.Il giovane è già stato condannato in primo grado a una pena di 18 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di omicidio volontario aggrato dalla premeditazione e per occultamento di cadavere. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 7 giugno. Lucio era presente in aula. In arrivo dal carcere di Quartuccio, dove è detenuto.