Ritrovata insaguinata sul pavimento, muore dopo giorni in ospedale: si indaga per omicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' morta dopo alcuni giorni di agonia, Lucia Risi, 92enne di Nardò che era ricoverata all'ospedale di Lecce. La donna era stata trovata in condizioni gravissime nella sua casa nel centro della città da un'amica di famiglia, che era andata a trovarla. Ora la Procura di Lecce , con la pm Paola Guglielmi, ha aperto un'indagine per omicidio e accertare le cause della morte dell'aziana.A insospettire, sono state soprattutto le condizioni nelle quali l'anziana è stata trovata: faccia a terra, insanguinata, quasi priva di sensi. La casa era in disordine, con i vestiti sparsi per terra e, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri di Nardò che indagano sull'accaduto, nessuna ipotesi è oggi esclusa, dalla caduta alla morte come esito di un'azione violenta. Tanto più che la porta dell'abitazione era stata forzata e le stanze messe sotto sopra. La pm ha disposto l'autopsia sul corpo della donna - esame che sarà eseguito dal medico legale Alberto Tortorella - e il fascicolo di indagine è, al momento, a carico di ignoti.