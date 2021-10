Aggressione del madonnaro, confessa il giovane fermato: "L'ho visto con i soldi in un kebab e volevo rapinarlo"

Ha confessato l'omicidio di Leonardo Vitale il 24enne condotto ieri sera in Questura perché incastrato dalle telecamere di videosorveglanza. L'uomo voleva rapinare l'artista e lo ha seguito e poi aggredito per derubarlo nella notte del 5 ottobre scorso ma quando si è accorto di averlo ammazzato è fuggito per la paura.

Il giallo sulla fine dell'artista

Ha trovato una soluzione il giallo di via Don Bosco, dopo la denuncia del figlio della vittima che ha voluto vederci chiaro denunciando la rapina subita dal padre, a cui erano stati portati via i colori e il cellulare. L'uomo aveva comunque in tasca quasi 500 euro in contanti.

Il ragazzo, un migrante che stazione in via Don Bosco, aveva notato Vitale in un kebab e gli aveva visto mettere le mani nel suo trolley, dove teneva i colori. Il giovane aveva pensato di rubarglielo e lo aveva così seguito nel suo percorso fino a via Don Bosco. Le telecamere hanno ripreso i due in diversi puntI. Nel tentativo di rapina gli ha sferrato un pugno ma Vitale ha battuto rovinosamente il capo riportando la ferita fatale che dopo alcuni giorni lo ha ucciso in ospedale.

La rapina finita in tragedia

Dopo la denuncia sono scattate le indagini dei carabinieri che in breve hanno condotto fino al giovane, fermato ieri sera. Tra le lacrime ha confessato di non avere intenzione di uccidere e che quando si è accorto di quello che era accaduto è fuggito in preda al panico. Per lui è scattato il fermo per omicidio preterintenzionale.