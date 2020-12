Uccise Eleonora e Daniele con 75 coltellate. «No alla perizia psichiatrica»: il giudice respinge la richiesta di De Marco. A processo il 18 febbraio

«No alla perizia psichiatrica per Antonio De Marco». Il processo per il duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta Manta comincerà fra un mese e mezzo. Il gip Michele Toriello ha accolto la richiesta della Procura di Lecce di giudizio immediato e ha respinto l'istanza presentata dalla difesa del 21enne di Casarano aspirante infermiere- rappresentato dagli avvocati Giovanni Bellisario e Andrea Starace - accusato (e reo confesso) di aver ucciso con 75 coltellate la giovane coppia lo scorso 21 settembre in via Montello a Lecce.

APPROFONDIMENTI IL CASO La famiglia di Daniele: «No agli psichiatri in cella per... IL DUPLICE OMICIDIO «Vendetta contro Dio: ucciderò Daniele e poi altri se...

Uccise Daniele ed Eleonora con 75 coltellate, chiesto il processo per l'omicida reo confesso

Strage della giovane coppia, Daniele ed Eleonora: l'inchiesta verso la chiusura

La difesa aveva avanzato la richiesta contestualmente ad un incidente probatorio, ma per il gip Toriello tale prova «non è tra quelle suscettibili di essere esposte al rischio di irrimediabile dispersione» e l’assunzione della perizia, mediante incidente probatorio, avrebbe comportato una irragionevole dilatazione dei tempi del procedimento: la stessa perizia psichiatrica potrà comunque essere richiesta, in un secondo momento, direttamente al giudice in aula. L'inizio del processo è stato fissato per il prossimo 18 febbraio.

Ultimo aggiornamento: 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA