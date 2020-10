Omicidio Fasano, invocato l'ergastolo per i due presunti killer: il 22enne fu freddato con un colpo in testa

L'ergastolo è stato chiesto per Angelo Rizzo e Daniele Manni, entrambi a processo con l'accusa di avere ammazzato il 24 luglio del 2018 il 22enne di Melissano Francesco Fasano. Un agguato sanguinoso che diede l'avvio a un'indagine che proprio ieri ha portato a sgominare un folto gruppo criminale operante nella zona.

Sempre legata a quel brutale omicidio anche la pena a 15 anni e quella a 12 invocate per Luciano Manni e Antonio Librando, che rispondono del traffico di droga attorno a cui sarebbe maturata la decisione di eliminare Fasano, freddandolo con un colpo alla testa. Le richieste sono dei pubblici ministeri della Procura di Lecce, Maria Vallefuoco e Stefania,nel processo in corso davanti alla Corte d'Assise (presidente Pietro Baffa, a latere il giudice togato Pietro Errede e la giuria popolare). La requisitoria si è tenuta il giorno dopo il blitz La Svolta 2.0 che rappresenta il seguito dei fatti contestati in questo processo. Si torna in aula il 9 novembre per le arringhe difensive degli avvocati Mario Ciardo, Francesca Conte e Stefano Pati.

Ultimo aggiornamento: 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA