Omicidio Casarano, la vittima conosceva il suo killer: un fermo. Acquiste le immagini delle telecamere

E' probabile che la vittima, Antonio Amin Afendi, conoscesse il suo killer. Nel frattempo un uomo sarebbe in stato di fermo. Si tratterebbe di una persona del posto che viene ascoltato dai carabinieri presso la locale caserma. Non è chiaro se sia ritenuto l'assassino o un suo complice.

La vittima avvicinata dal killer

Da una prima ricostruzione infatti pare che il 33enne si sia avvicinato all'auto - che lo ha raggiunto in via Lupo, a pochi metri dal municipio in piazza San Domenico - e abbia scmabiato qualche parola con il killer, poi il primo colpo di pistola.

Il killer sarebbe poi sceso dal lato passeggero sparando altri due colpi.

I carabinieri al lavoro: telecamere e persone informate sui fatti

I carabinieri sono al lavoro per risalire al responsabile della sua morte. In queste ore infatti alcune persone sono state portate in caserma per essere ascoltate, anche un testimone oculare. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza che si trovano nella zona e potrebbero aver ripreso il momento dell'omicidio.

Il fermo

La riunione in prefettura

La prefettura, subito dopo l'omicidio, ha convocato una riunione tecnica di coordinamento con i vertici delle forze dell'ordine, all'esito della quale è stato disposto un ulteriore innalzamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, assicurati da parte di tutte le forze di polizia.