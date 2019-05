Collepasso, uomo arso vivo in casa: fermato il figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLEPASSO - Assassinato nella sua abitazione, dopo essere stato cosparso di alcol e dato alle fiamme. Una fine orribile per un uomo di 89 anni, Antonio Leo. Il suo corpo senza vita, in buona parte carbonizzato nel bagno di casa, è stato scoperto nel tardo pomeriggio dopo che il figlio ha chiamato i carabinieri.La tragedia in una villetta nel centro di Collepasso, tra via Roma e via Sturzo, dove l'uomo viveva solo dopo essere rimasto vedovo, circa un anno fa.Ad avvisare i militari, giunti sul posto insieme ai sanitari e alla Scientifica, è stato proprio il figlio della vittima, Vittorio Leo, titolare di un'agenzia immobiliare del posto, che dopo l'e 15 ha lanciato l'allarme e che in queste ore viene ascoltato in caserma ed è in stato di fermo come unico sospettato.La notizia ha destato molto scalpore in paese dove la famiglia è conosciuta e stimata. La vittima ha infatti anche un'altra figlia, che fa la psicologa a Roma.