Ucciso a colpi di accetta il prof leccese. Forse una lite per motivi economici

E' stato ucciso a colpi di accetta Cosimo Errico, il 58enne insegnante leccese il cui corpo carbonizzato è stato trovato in una cascina a Entratico, centro della provincia di Bergamo. Lì il professore viveva insieme con la famiglia, era un docente dell'istituto superiore "Natta" di Bergamo.Errico è stato ucciso nella "cascina dei fiori", che gestiva da tempo e che ospitava laboratori didattici. Non si è trattato di un omicidio a scopo di rapina: i carabinieri hanno trovato il portafogli, che l'uomo aveva in tasca, e in più nella cascina tutto era in ordine. La pista che al momento si segue è quella di un litigio per motivi economici. Forse, come riporta il quotidiano l'Eco di Bergamo, legati al lavoro nero. L'assassino lo ha colpito ripetutamente e poi ha dato alle fiamme il corpo nel tentativo di cancellare ogni traccia. I carabinieri hanno già ascoltato numerose persone.A scoprire il cadavere è stato il figlio del prof. In casa, la moglie era preoccupata perché non lo vedeva rientrare.