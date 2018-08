Ombrelloni segnaposto: denunciati tre turisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scatta alle prime luci del nuovo giorno, sulla spiaggia libera di Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo, l'operazione ombrellone selvaggio per cercare di scardinare l'assalto abusivo all'arenile , divenuta ormai una cattiva abitudine in buona parte del Salento.A condurre l'operazione - dopo decine di segnalazioni avvenute da settimane soprattutto sui social media - sono stati i Carabinieri della stazione di Porto Cesareo e la Guardia Costiera del locale Ufficio Marittimo Torre Cesarea.Nella rete dei controlli questa volta non soli i soliti sequestri di ombrelloni sdraio e lettini ma anche i furbetti della spiaggia libera, situata precisamente a qualche centinaio di metri dal centro abitato della frazione cesarina.L'attività di controllo inserita nel piano Spiagge Sicure 2018 contro qualsiasi forma di abusivismo, questa volta come detto, era stato predisposto per reprimere il fenomeno ormai purtroppo ampiamente diffuso su tutto il litorale salentino, dell'occupazione abusiva di spazi demaniali.Ad incappare nella rete dei controlli ed a beccarsi il deferimento in stato libertà, per reati previsti dal Codice della navigazione - precisamente occupazione abusiva di spazi demaniali ed inosservanza dei limiti della proprietà privata - tre turisti, due meridionali ed un settentrionale di chiare origini salentine. Il primo ad essere colto in flagrante è stato un 50enne bagnante napoletano di Mugnano; poi un 73enne barese di Modugno ed infine un 74enne nato a Salice Salentino, ma residente a Torino.Tutti e tre gli uomini, nottetempo, si erano recati in spiaggia riservandosi i migliori posti sull'arenile sul quale avevano posizionavano, nei pressi della battigia, ombrelloni e sedie sdraio di loro proprietà. Il tutto finito regolarmente sequestrato: addirittura due ombrelloni e sette sdraio al bagnante napoletano; quattro ombrelloni e quattor sdraio al turista barese ed un ombrellone e due sdraio al salentino trapiantato in Piemonte.L'attività delle forze dell'ordine poi è proseguita su altre parti di spiaggia sulle quali sono stati sequestrati ulteriori 40 ombrelli posizionati da ignoti fruitori. Naturalmente di tutta l'operazione condotta è stata informata l'autorità giudiziaria.Da segnalare che a conclusione dell'operazione diversi sono stati gli attestati di soddisfazioni postati sia su Ffacebook, sia fatti recapitare direttamente alle forze dell'ordine da parte di diversi turisti e per conto di diversi esponenti delle autorità locali.