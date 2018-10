Oltre 2mila ricette mediche falsificate, denunciata titolare di una farmacia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Il trucco c'è ma non si vede. O almeno non si vedeva, finché i Nas non sono andati a ficcare il naso scoprendo una serie di difformità. Una farmacista è stata denunciata dai Nas per avere falsificato oltre duemila ricette. La donna avrebbe aggiunto a penna medicinali non prescritti su regolari ricette mediche ottenendo illecitamente i rimborsi pubblicio. Nei guai è finita la titolare di una farmacia salentina, denunciata dai carabinieri Nas di Lecce per truffa aggravata al Servizio Sanitario Nazionale.La farmacista è accusata anche di falsità materiale ed esercizio abusivo della professione medica. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che l’indagata, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017, aveva illecitamente alterato il contenuto di 2.217 ricette mediche, regolarmente prescritte da medici di base apponendo, sulle stesse ricette, bollini di confezioni di farmaci in realtà mai consegnate.Grazie alle numerose ricette contraffatte, la donna aveva richiesto ed ottenuto circa 30mila euro di rimborsi fantasma.