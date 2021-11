Ognissanti, un ponte d'oro pienone sfiorato nel capoluogo

Barocco, passeggiate in città e fughe verso il mare. Con un sole quasi estivo e temperature diurne inaspettate, il ponte di Ognissanti ha fatto registrare il quasi pienone a Lecce e anche in alcune delle più note località della provincia.

Molto buona in generale la media delle presenze turistiche nel capoluogo salentino per l'intero mese di ottobre, sia rispetto allo scorso anno che rispetto al pre covid: un trend in linea con quello...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati