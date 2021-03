Offese sui social network alla Polizia locale. Il comandante pronto alla denuncia

«Rischia un’incriminazione per diffamazione con l’aggravante di aver utilizzato uno strumento potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone com’è un social network». Lo dice a chiare lettere il comandante della polizia locale di Trepuzzi in merito alla posizione di un 42enne di Trepuzzi, responsabile di aver raccontato via social, con una ricostruzione dei fatti diversa di quanto realmente accaduto, di un episodio avvenuto in paese circa un mese fa, che ha visto protagonista suo malgrado un extracomunitario per il quale, in seguito ad un malore, si era reso necessario l’intervento del 118. Dal racconto fornito con un post social avrebbe messo in cattiva luce l’operato degli agenti della Polizia Locale per un mancato intervento adeguato e necessario per una persona che mostrava segni di malessere e rifiutava le cure del personale del 118, arrivati sul posto senza personale medico. Inevitabile la reazione del comandante della Polizia Locale di Trepuzzi, Giuseppe Barrotta, che non ci sta e chiarisce la questione, fornendo un’altra versione dei fatti, spiegando che l’extracomunitario si era rifiutato di interloquire con operatori del 118 e con i vigili e carabinieri giunti sul posto, dopo la richiesta di trecento del 42enne trepuzzino, e che non era possibile costringere l’uomo a farsi visitare o procedere, senza un medico, ad un TSO. All’invito da parte degli agenti ad allontanarsi dal luogo, insieme al capannello di persone che nel frattempo si era creato, il 42enne avrebbe reagito in malo modo, e come ha tenuto a precisare il comandante Barrotta, avrebbe pronunciato alcuni epiteti tra cui: “vi sistemo io”. La reazione del 42enne sarebbe poi arrivata poco dopo con un post su un gruppo social.

«Infatti pensa bene - afferma Barrotta - per vendetta, di scrivere su un noto social network una storia frutto di una fervida quanto deviata fantasia descrivendo con dovizia di particolari presunti ritardi nell’intervento di Polizia Locale e Carabinieri e atteggiamenti aggressivi degli agenti con richieste insistenti al personale del 118 di adottare un protocollo di trattamento sanitario obbligatorio drammatizzando inoltre oltremodo la vicenda con narrazioni di presunti maltrattamenti subiti dal malcapitato il quale addirittura si sosteneva avesse bevuto acqua sporca. Ovviamente il post ha scatenato innumerevoli commenti di sdegno pregni di offese alle forze dell’ordine». Non è la prima volta che qualcuno usa il mezzo social per esprimere giudizi e pareri personali contro le forze dell’ordine locali, prese di posizione che alla fine non hanno poi avuto un seguito. Tranne questa volta «Quello che il quarantaquattrenne non aveva considerato, però - conclude Il comandante Giuseppe Barrotta - è che tutte le chiamate ai numeri di emergenza sono catalogate e registrate e dall’ascolto delle registrazioni i fatti così come descritti non trovavano nessuna corrispondenza, pertanto l’autore del post è stato deferito all’autorità giudiziaria cui sono stati inviati oltre al post pubblicato, anche i file audio delle chiamate e sono al vaglio anche le posizioni di quanti, incautamente, hanno espresso il loro disappunto commentando il post con frasi gravemente offensive e volgari».