«L'obliteratrice è rotta, vidimate da soli»: il cartello impossibile delle Ferrovie Sud Est

CASARANO - La foto ha già fatto il giro del web. Questa volta infatti l'ennesimo disservizio sulle Ferrovie del Sud Est ha finito per strappare un sorriso agli utenti.Chi si è ritrovato ieri a prendere il treno da Casarano si è infatti trovato davanti questo geniale biglietto che avvisa gli utenti del guasto all'obliteratrice pregandoli di provvedere a vidimare il biglietto da sé, usando una penna. L'avviso, fotografato da Mya Colaci, è immediatamente finito in rete dove in tanti si sono indignati per il disservizio ma si sono anche stupiti dell'estrema artiginalità della soluzione prescritta. E della fiducia delle Sud Est nei confronti dei viaggiatori.