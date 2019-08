© RIPRODUZIONE RISERVATA

Obiettivo: marine. È sul litorale che Palazzo Carafa investirà i finanziamenti del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis). E la lista dei progetti è lunga. A cominciare dal potenziamento della darsena di San Cataldo. Abbandonata ormai da anni l'idea di realizzare nella marina leccese un porto turistico (i finanziamenti sono stati destinati alla riqualificazione delle marine dopo che la ditta che doveva realizzare l'infrastruttura attraverso il project financing, ha fatto un passo indietro) Palazzo Carafa non demorde e punta quantomeno al potenziamento della struttura. E lo farà attraverso il recupero dell'attuale area con 250 posti barca e, in aggiunta, l'utilizzo del secondo specchio acqueo chiuso da tempo con altri 150-200 posti barca. Per un totale di 450 posti. Un intervento di sistemazione riguarderà anche il porticciolo di Frigole.Obiettivo marine dunque, su cui far confluire i fondi europei provenienti dal Cis. Un progetto centrato su recupero e valorizzazione delle marine (progetti che, nero su bianco, valgono circa 100 milioni). Si parte dal programma di rigenerazione Lecce è il suo mare, frutto del lavoro della prima amministrazione Salvemini che ha costruito una strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile che rappresenti la stella polare per orientare interventi futuri da farsi sul litorale leccese.Due gli assi prioritari: interventi per ampliare e potenziare la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse culturali e naturali del litorale anche al fine di accrescere l'inclusione sociale e combattere la povertà e interventi per la mobilità dolce e per la rigenerazione ecologica dei contesti edificati del litorale anche al fine di aumentare la resilienza di alcuni tratti della costa più esposti a rischio di erosione costiera. I due assi si tradurranno in interventi concreti con il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata lungo i 22 chilometri di costa leccese. E dunque edifici, terreni e spazi sottratti alle mafie verranno destinati a scopi sociali, probabilmente diverranno luoghi di aggregazione. Poi c'è la parte del recupero e riuso del patrimonio immobiliare pubblico dismesso. Basti pensare all'Idrovora di Frigole, alla Masseria Libertini, l'Ostello della gioventù da destinare ad infrastrutture gestite con la formula della Social Innovation Fari di Comunità. Senza dimenticare la valorizzazione delle aree pubbliche oggi abbandonate e il miglioramento dei servizi culturali e ricreativi per la valorizzazione e fruizione sostenibile della costa. Per quanto riguarda invece il secondo asse si punterà alla realizzazione di un tratto di ciclovia che collega la città al suo mare (si pensi al percorso proposto di via Vecchia Frigole) al completamento della pista ciclabile di collegamento da Piazza Bertacchi all'Idrovora di Frigole e al riammagliamento dei percorsi a mobilità lenta tra il Faro e l'Ostello della Gioventù a San Cataldo. Grande attenzione anche all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla messa in sicurezza di tratti di costa colpiti da erosione costiera.Gli assi di sviluppo per rilanciare il territorio dunque passano attraverso il turismo e la cultura. Ecco perché parte del tesoretto che dovrebbe arrivare nelle casse comunali di Palazzo Carafa sarebbe destinato anche al centro cittadino. Tanti gli interventi possibili: il recupero dell'ex Caserma Cimarrusti, immobile di pertinenza della Provincia e che tuttavia potrebbe rientrare nell'operazione di recupero e restyling cittadino garantita proprio dal Cis.O il completamento del recupero delle Mura Urbiche attraverso il quarto lotto dei lavori perché possa diventare una vera e propria porta di accesso alla città arrivando a Santa Croce e in piazza Sant'Oronzo, o la valorizzazione del Castello di Carlo V che potrebbe comprendere anche l'avvio dei lavori per il basolato intorno al vecchio maniero. Un basolato che circonderà interamente l'antico maniero e che sarà posato lungo tutto il tratto adiacente al fossato: su piazza Libertini, su via XXV Luglio davanti all'ingresso principale del Castello oggi ormai collegato con piazza Libertini tramite l'apertura della Porta Falsa. E poi sarà posato anche lungo viale Marconi nella parte immediatamente adiacente il fossato, su piazzetta De Cristoforis e su via Salvatore Trinchese e davanti all'istituto Costa.F.Soz.