Nuovo weekend di controlli: quattro violazioni delle norme anti-covid

Weekend di controlli sul rispetto delle norme anti-covid a Lecce e in provincia da parte delle Forze dell'ordine: 312 persone e 47 attività commerciali sono state passate al setaccio per verificare il rispetto del Dpcm sul distanziamento sociale. Quattro le violazioni riscontrate.

Nella giornata di sabato sono stati denunciati un uomo di Lecce e uno di Trepuzzi per resistenza a pubblico ufficiale in concorso, un altro leccese per minaccia aggravata ad un pubblico ufficiale ed un altro, sempre leccese, per violazione degli obblighi della detenzione domiciliare. © RIPRODUZIONE RISERVATA