Si getta dal balcone dell'ospedale: muore a 41 anni

Ultimo aggiornamento: 09:48

Dramma nell’ospedale di Copertino. Un paziente è caduto nel vuoto ed è morto. Secondo l’ipotesi più concreta si tratterebbe di un suicidio. L’uomo, un 41enne di Nardò, era ricoverato nel reparto di chirurgia. Questa mattina, intorno alle 6, il suo corpo ormai senza vita è stato rinvenuto per terra nel cortile del nosocomio.Con tutta probabilità, il proposito di farla finita è stato messo in atto nel corso della notte. Sul posto i carabinieri della tenenza di Copertino che hanno informato il pm di turno. Il corpo del paziente era in corrispondenza dei balconi del reparto di chirurgia. Da lì, a quanto pare, si sarebbe lanciato. Un volo compiuto dal primo o dal secondo piano.