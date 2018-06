Scoppia il frigorifero, paura e danni a un'auto e a due abitazioni

Grande paura nella notte a Taurisano: attorno alle 3,45 un'esplosione trasformatasi poi in un incendio ha svegliato i residenti di via Bellini. Le cause, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, sono accidentali e connesse ad un guasto della bomboletta di gas di un frigorifero che è esploso. Nella circostanza si è verificata anche la rottura del vetro della porta e della finestra dell'abitazione di fronte e la rottura del vetro della porta - finestra di due abitazioni laterali. Inoltre, si e' verificata anche la rottura del vetro di un' autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Procede il Commissariato di Taurisano.