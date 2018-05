Nuovo attentato nella notte: in fiamme il gazebo di una pasticceria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo attentato incendiario nella notte ai danni di un esercizio del capoluogo salentino. Ignoti hanno appiccato il fuoco al gazebo esterno della pasticceria Capilungo, che si trova in via Bari, nel quartiere Stadio.Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno prontamente domato le fiamme ebvitando che l'incendio si propagasse, anche Polizia e carabinieri per cercare le tracce dei piromani.