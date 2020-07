Manieri sostituisce la dimissionaria Marini. Nuovo assessore per il comune di Nardò

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' Maria Nadia Manieri il nuovo assessore agli Affari Generali, Servizi Demografici e Statistici, Toponomastica, Qualità dei servizi al cittadino, Diritti Civili, Volontariato, Centro storico, Spettacolo, Istruzione e Polizia Locale di Nardò . Il decreto di nomina è stato firmato questa mattina dal sindaco Pippi Mellone. L'assessore Manieri prende il posto nell’esecutivo cittadino di Bernaddetta Marini che pochi giorni fa si è dimessa per motivi di natura personale e familiare.«Mi inorgoglisce – ha detto Nadia Manieri – il fatto di poter mettere a disposizione della mia città l’esperienza amministrativa che ho maturato in venti anni di lavoro. Mi sono occupata, con ruoli e funzioni diverse, di tutte le materie oggetto delle deleghe che mi sono state assegnate. Mi sento al servizio di Nardò e non vedo l’ora di dare il mio contributo. Devo ringraziare il sindaco Pippi Mellone per la fiducia. Questo impegno è nello stesso tempo un onore e un onere di cui avverto tutta la responsabilità».