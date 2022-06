Nuovi parroci a Lecce e provincia: i nomi e le foto

Da settembre nuovi parroci in arrivo nelle parrocchie del centro storico di Lecce e in provincia. Le nomine sono state annunciate dall’arcivescovo Michele Seccia il quale ha riunito il clero diocesano a Roca in occasione della consueta Giornata sacerdotale di fine anno pastorale. Le nomine che l’arcivescovo ha reso pubbliche sono il frutto di un percorso, durato diversi mesi, in cui sono entrati in gioco tre fattori: il duplice bene del presbitero e della comunità, il dialogo e il discernimento. Un percorso avviato e portato a termine in uno spirito di serenità, di dialogo e di maturità con i singoli presbiteri interpellati.

APPROFONDIMENTI LA NOVITÀ Duomo di Lecce, si allungano gli orari per salire sull'ascensore... LECCE Raccolta fondi per la copia della statua di Sant'Oronzo,... LECCE Lecce, la copia della statua di Sant'Oronzo ferma per 22mila euro LECCE Lecce, raccolta fondi per la realizzazione della copia della statua...

Nuovi parroci a Lecce: i nomi

La prima novità è quella di don Vito Caputo, nuovo parroco della cattedrale di Lecce. Monsignor Mauro Carlino è il nuovo parroco di Santa Croce, monsignor Vincenzo Marinaci è stato nominato parroco nella parrocchia di Santa Maria della Luce in San Matteo, don Carlo Calvaruso sarà parroco a San Pio X mentre don Daniele Fazzi per la parrocchia di San Francesco d’Assisi. E ancora don Federico Andriani nella parrocchia di Lequile, a Campi Salentina arriverà don Gianmarco Errico, mentre a Trepuzzi è stato nominato don Luca Bisconti per la parrocchia di Surbo è stato scelto don Antonio Sozzo, mentre don Gianni Ratta sarà il parroco nella vicina chiesa della Madonna della Fiducia di Giorgilorio, a Squinzano arriva don Carmelo, l’amministratore parrocchiale di Arnesano sarà don Francesco Pesimena, Don Francesco De Matteis è stato scelto per Villa Convento mentre don Luca Nestola sarà l’amministratore della parrocchia di Pisignano e Vanze. Il nuovo vicario parrocchiale della centralissima San Lazzaro di Lecce sarà don Andrea Gelardo.

Chiesa leccese, altre novità

Ci sono anche delle novità in altri settori della curia leccese, come quella che riguarda il seminario dove ci sarà don Salvatore Corvino, mentre don Giancarlo Polito è stato indicato come nuovo rettore del Rosario e nuovo presidente del Capitolo Cattedrale. Nuovi rettori anche per le chiese di San Giuseppe e Santa Maria della Grazie dove sono stati scelti don Rossano Santoro e don Elvio De Magistris, mentre don Alessandro D’Elia sarà il nuovo direttore del Centro mediterraneo pastorale. Tra le altre nomine ci sono anche quelle di Cesare De Giorgi che sarà il nuovo direttore dell’ufficio migrantes, mentre don Emanuele Tramacere sarà il nuovo vicedirettore dell’Ufficio diocesano delle comunicazioni sociali e don Francesco De Matteis il nuovo vicedirettore dell’Ufficio catechistico.