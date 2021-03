Spaccio di droga dall'Albania, 14 rinvii a giudizio e confisca di beni per 900mila euro

Ci sono anche due ville situate a Lecce tra i beni confiscati al principale indagato nell'operazione Nuovi orizzonti, che ha portato al rinvio a giudizio di 14 persone e al sequestro di beni per 900mila euro. La Direzione Investigativa Antimafia, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, ha infatti terminato un’articolata attività investigativa che si è conclusa con il rinvio a giudizio del gruppo in cui figurano anche un albanese e 3 calabresi.

L’operazione, avviata nel 2015, ha permesso di disarticolare un’associazione a delinquere italo-albanese finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’organizzazione, con l’utilizzo di potenti imbarcazioni, importava ingenti quantitativi di marijuana dall’Albania, per poi distribuirla in diverse piazze italiane, in particolare in Trentino Alto Adige, Lazio e Campania.

Nel corso dell’attività investigativa sono stati sottoposti a sequestro circa 50 chili di sostanza stupefacente e, in due distinte circostanze, sono stati tratti in arresto due individui.