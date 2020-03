Nuovi hashtag con i nomi dei Comuni: #iorestoaCASArano/Le foto

Si "gioca" con i nomi dei Comuni per ricordare a tutti di restare a casa in questo momento difficile. Da settimane ormai circolano sul web e via chat audio ironici, foto con messaggi divertenti. L'ultima trovata è quella di giocare con l'hashtag lanciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel decreto del 9 marzo scorso #iorestoacasa unendolo ai nomi dei Comuni salentini.

Questo è il risultato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA