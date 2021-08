Panico ieri sera a Santa Maria di Leuca dove un violento nubifragio si è abbattuto sul centro abitato e silla costa. L'acqua alta ha invaso le strade allagando numerose abitazioni e una tromba d'aria con pioggia e fulmini ha colto di sorpresa il paese nel tardo pomeriggio. Impressionanti le immagini girate dalla web tv locale.

In serata una minicar parcheggiata sul lungomare è stata spinta in acqua da una improvvisa raffica di vento. Fortunatamente nessuno era a bordo in quel momento: l'auto invece è stata ripescata attraverso una gru.

Forti raffiche di vento anche nell'entroterra: queste le immagini di Galatone.

L'episodio è avvenuto a poche ore dalla tromba d'aria che ha investito la costa jonica da gallipoli a santa Maria al Bagno nel pomeriggio seminando il panico tra i bagnanti.